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Остроумов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Остроумова (Воскресенская) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1886

Сын: Остроумов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1888

Сын: Остроумов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Остроумова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1894

Дочь: Валидова (Остроумова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Остроумов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна

Смерть
1909

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