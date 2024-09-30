Остроумов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
14.01.1886
Сын: Остроумов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1888
Сын: Остроумов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Остроумова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1894
Дочь: Валидова (Остроумова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1897
Сын: Остроумов Петр Николаевич
Мать ребёнка: Остроумова (Поспелова) Ольга Васильевна
Смерть
1909