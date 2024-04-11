Валидова (Остроумова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валидова (Остроумова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1894

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1894

Отец: Остроумов Николай Андреевич

Мать: Остроумова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валидов Евгений Сергеевич

Смерть
1979
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