Валидова (Остроумова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1894
Дата смерти1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Валидов Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979