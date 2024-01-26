Валидов Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалидов Евгений Сергеевич

Валидов Евгений Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1903

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валидова Ольга Николаевна

Смерть
1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close