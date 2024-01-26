Валидов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1903
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: Валидова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979