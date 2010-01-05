(Валидова) Нина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.01.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белянский Елена Васильевна
Отец ребёнка: Гудим Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гудим Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнелишин Евгений Петрович
Отец ребёнка: Корнелишин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнелишин Петр
Смерть
05.01.2010