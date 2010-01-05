(Валидова) Нина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Валидова) Нина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валидов Евгений Сергеевич

Мать: Валидова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белянский Елена Васильевна

Отец ребёнка: Гудим Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудим Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнелишин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Корнелишин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнелишин Петр

Смерть
05.01.2010
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