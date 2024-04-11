Остроумов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1886
Дата смерти21.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886
Бракосочетание
21.02.1910
Рождение ребёнка
30.06.1913
Сын: Остроумов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Остроумова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Остроумова Нина Семеновна
Смерть
21.11.1942
Причина смерти: Умер в блокаду