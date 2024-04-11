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Остроумов Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1886

Дата смерти

21.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886

Отец: Остроумов Николай Андреевич

Мать: Остроумова Ольга Васильевна

Бракосочетание
21.02.1910

Жена: Остроумова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
30.06.1913

Сын: Остроумов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Остроумова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Остроумова Нина Семеновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Умер в блокаду
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