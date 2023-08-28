Воскресенский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1939
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1939
Рождение ребёнка
1962
Сын: Воскресенский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воскресенская Вера Михайловна
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воскресенская Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воскресенская Вера Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994