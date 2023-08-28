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Воскресенский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1939

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1939

Отец: Воскресенский Николай Дмитриевич

Мать: Воскресенская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Воскресенский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воскресенская Вера Михайловна

Бракосочетание
1962

Жена: Воскресенская Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воскресенская Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воскресенская Вера Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская Вера Степановна

Смерть
1994
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