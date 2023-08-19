Воскресенская (Левина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1917
Дата смерти19.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1939
Сын: Воскресенский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1942
Сын: Воскресенский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1945
Дочь: Николюкина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Воскресенский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1980