Воскресенская (Левина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская (Левина) Ольга Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.07.1917

Дата смерти

19.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.08.1939

Сын: Воскресенский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.11.1942

Сын: Воскресенский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.08.1945

Дочь: Николюкина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Воскресенский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Воскресенский Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Николай Дмитриевич

Смерть
19.01.1980
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