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Женский

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Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Максим Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Игнатов

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Фёдор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Игнатов

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Семён Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Игнатов

д.Новая Слобода