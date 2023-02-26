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Георгий Игнатов

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Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1734

Дата смерти

28.04.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Максим Георгиев

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Семён Георгиев

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода
Смерть
28.04.1800
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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