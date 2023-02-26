Георгий Игнатов
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1734
Дата смерти28.04.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Максим Георгиев
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Фёдор Георгиев
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Семён Георгиев
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода
Смерть
28.04.1800
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.