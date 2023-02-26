Семён Георгиев
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Георгий Игнатов
Мать: ?
д.Новая Слобода
Бракосочетание
29.10.1801
Жена: Дария Иосифова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно