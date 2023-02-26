Семён Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Георгиев

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Жена

До 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Георгий Игнатов

Мать: ?

д.Новая Слобода
Бракосочетание
29.10.1801

Жена: Дария Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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