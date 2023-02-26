Максим Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Георгиев

Максим Георгиев

avatar

Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Георгий Игнатов

Мать: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1795

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: Агафия Акимова

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Акимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close