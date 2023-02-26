Фёдор Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Георгиев

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Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Жена

До 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Георгий Игнатов

Мать: ?

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795

Жена: ХаритинаНикифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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