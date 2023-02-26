Фёдор Георгиев
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Георгий Игнатов
Мать: ?
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795
Жена: ХаритинаНикифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно