Яков Пантелеев (сын) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Пантелеев (сын)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1728 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Пантелей

Мать: не указана

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Ларион Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Никита Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Яков Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Григорий Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Митрофан Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 42, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1741 г. той же вотчины деревни Расии Руской крестьяне л .232 об. двор № 259 Яков Пантелеев 57 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Парамон Яковлев (сын)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Федосья Яковлева (дочь)

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Смерть
После 1764
Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все

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