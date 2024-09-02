Яков Пантелеев (сын)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1695
Отец: Пантелей
Мать: не указана
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Ларион Яковлев (сын)
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Никита Яковлев (сын)
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Яков Яковлев (сын)
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1735
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 42, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1741 г. той же вотчины деревни Расии Руской крестьяне л .232 об. двор № 259 Яков Пантелеев 57 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Федосья Яковлева (дочь)
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Смерть
После 1764
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все