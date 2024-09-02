Мавра Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

С 1751 по 1759

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1728 г.р.
Около 1732 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1740 г.р.

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Прокофей

Мать: не указана

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Пантелеев (сын)

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Ларион Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Никита Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Яков Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Григорий Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Митрофан Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 42, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1741 г. той же вотчины деревни Расии Руской крестьяне л .232 об. двор № 259 Яков Пантелеев 57 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Парамон Яковлев (сын)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Федосья Яковлева (дочь)

Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Смерть
С 1751 по 1759
Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все

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