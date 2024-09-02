Мавра Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиС 1751 по 1759
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1698
Отец: Прокофей
Мать: не указана
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Пантелеев (сын)
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Ларион Яковлев (сын)
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Никита Яковлев (сын)
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Яков Яковлев (сын)
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 42, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1741 г. той же вотчины деревни Расии Руской крестьяне л .232 об. двор № 259 Яков Пантелеев 57 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Федосья Яковлева (дочь)
Отец ребёнка: Яков Пантелеев (сын)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Смерть
С 1751 по 1759
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все