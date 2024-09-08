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Никита Яковлев (сын)

Место рождения

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Жена

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Яков Пантелеев (сын)

Мать: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья (Гликерия) Михайлова (дочь)

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Михей Никитин (сын)

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Михайлова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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