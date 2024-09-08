Яков Яковлев (сын)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Яков Пантелеев (сын)
Мать: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Андреева (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все
Смерть
Неизвестно