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Яков Яковлев (сын)

Место рождения

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1695 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Яков Пантелеев (сын)

Мать: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Андреева (дочь)

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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