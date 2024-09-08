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Ларион Яковлев (сын)

Место рождения

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Яков Пантелеев (сын)

Мать: Мавра Прокофьева

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Антонова (дочь)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Филипова (дочь)

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ефрем Ларионов (сын)

Мать ребёнка: Матрона Филипова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Ефрем Ларионов (сын)

Мать ребёнка: Матрона Филипова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Агафья Ларионова (дочь)

Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: София Ларионова (дочь)

Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Никита Ларионов (сын)

Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)

Малая Рассия, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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