Ларион Яковлев (сын)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: Яков Пантелеев (сын)
Мать: Мавра Прокофьева
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Филипова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Ефрем Ларионов (сын)
Мать ребёнка: Матрона Филипова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 153, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1759 г. деревни Расии Руской л. 123 двор № 224 Яков Пантелеев вдов 79 л. дети его Ларион 36... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Ефрем Ларионов (сын)
Мать ребёнка: Матрона Филипова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 175, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1764 г. Той же вотчиныдеревни деревни Расии крестьяне л. 459 двор № 192 Яков Пантелеев вдов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Агафья Ларионова (дочь)
Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: София Ларионова (дочь)
Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Параскева Антонова (дочь)
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 223, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1771 г. деревни Рассии крестьяне л. 576 двор № 108 Филипп Моисеев 36 л. жена Елена Григорьев... Показать все
Смерть
Неизвестно