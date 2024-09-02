Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Яков Пантелеев (сын)
Мать ребёнка: не указана
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все