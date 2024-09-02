Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Яков Пантелеев (сын)

Мать ребёнка: не указана

ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 112 дело № 12, Исповедная роспись церкви Святителя Николая Чудотворца (с. Котлы) 1737 г. той же вотчины дворцовой мызы Рятельской деревни Русской Рассии дворы крестьянские и бо... Показать все

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