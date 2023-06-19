Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Семен Дмитриевич
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Онисим Васильевич
Мать ребёнка: Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Чернышов Дементий Васильевич
Мать ребёнка: Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно