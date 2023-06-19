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Василий Семенович

Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Семен Дмитриевич

Мать: Марфа Петровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Каллистрат Васильевич

Мать ребёнка: Вера Николаевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Онисим Васильевич

Мать ребёнка: Вера Николаевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чернышов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Вера Николаевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно