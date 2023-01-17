Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Каллистрат Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Онисим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Чернышов Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Семенович

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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