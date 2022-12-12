Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Георгий Семенович
Отец ребёнка: Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно