Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Дмитрий Никитич

Мать: Матрона Степановна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Георгий Семенович

Мать ребёнка: Марфа Петровна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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