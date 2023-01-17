Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Дмитрий Никитич
Мать: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Георгий Семенович
Мать ребёнка: Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно