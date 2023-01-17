Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиМежду 1793 и 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никитич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Козма Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1793 и 1800