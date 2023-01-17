Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Между 1793 и 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никитич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Козма Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Никитич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1793 и 1800
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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