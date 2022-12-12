Чернышов Дементий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Василий Семенович
Мать: Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ермолаева Александра Дементьевна
Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чернышов Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Дементьевна
Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно