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Чернышов Дементий Васильевич

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Место рождения

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Василий Семенович

Мать: Вера Николаевна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ермолаева Александра Дементьевна

Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чернышов Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Дементьевна

Мать ребёнка: Чернышова Марфа Семеновна

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Марфа Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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