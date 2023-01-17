Чернышова Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Семен Андреевич
Мать: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ермолаева Александра Дементьевна
Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чернышов Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Дементьевна
Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно