Чернышова Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Марфа Семеновна

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Семен Андреевич

Мать: Ирина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ермолаева Александра Дементьевна

Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чернышов Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Дементьевна

Отец ребёнка: Чернышов Дементий Васильевич

Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Дементий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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