Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Чернышова Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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