Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Чернышова Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Ильинское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно