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Семен Андреевич

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Место рождения

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Марфа Саввична

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Чернышова Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорий Семенович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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