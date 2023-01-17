Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Чернышова Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорий Семенович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно