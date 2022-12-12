Марфа Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1811 и 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1811 и 1817
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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