Марфа Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1811 и 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1811 и 1817