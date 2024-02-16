Йордан (Шишкова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1834
Рождение ребёнка
1959
Сын: Йордан Нилолас Алексеевич
Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович
Рождение ребёнка
06.06.1966
Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович
город Си-Клифф, штат Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Шидловская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович
США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно