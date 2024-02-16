Йордан (Шишкова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йордан (Шишкова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1834

Отец: Шишков Александр Тихонович

Мать: Шишкова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Йордан Нилолас Алексеевич

Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Йордан Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович

Рождение ребёнка
06.06.1966

Сын: Йордан Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович

город Си-Клифф, штат Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Шидловская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Йордан Алексей Борисович

США
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Йордан Алексей Борисович

Смерть
Неизвестно
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