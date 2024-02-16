Йордан Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йордан Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Йордан Алексей Борисович

Мать: Йордан Мария Александровна

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