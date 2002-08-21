Йордан Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.?.1923
Дата смерти21.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Йордан Нилолас Алексеевич
Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1966
Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна
город Си-Клифф, штат Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Шидловская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна
США
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.2002