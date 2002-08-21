Йордан Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йордан Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.?.1923

Дата смерти

21.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.?.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Йордан Нилолас Алексеевич

Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Йордан Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1966

Сын: Йордан Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна

город Си-Клифф, штат Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Шидловская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Йордан Мария Александровна

США
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Йордан Мария Александровна

Смерть
21.08.2002
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