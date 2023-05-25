Шидловская (Йордан) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Йордан) Екатерина Алексеевна

Место рождения

США

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Йордан Алексей Борисович

Мать: Йордан Мария Александровна

США
Бракосочетание
1990

Муж: Шидловский Георгий Юрьевич

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Шидловская Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1994

Сын: Шидловский Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1998

Дочь: Шидловская Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич

г. Нью-Йорк, США
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