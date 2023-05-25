Шидловская (Йордан) Екатерина Алексеевна
Место рожденияСША
Дата рождения1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
США
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Шидловская Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1994
Сын: Шидловский Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Шидловская Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Шидловский Георгий Юрьевич
г. Нью-Йорк, США