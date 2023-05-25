Шидловский Георгий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Бракосочетание
1990
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Шидловская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1994
Сын: Шидловский Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Шидловская Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна
г. Нью-Йорк, США