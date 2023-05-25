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Шидловский Георгий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Шидловский Юрий Илиодорович

Мать: Шидловская Софья Константиновна

Бракосочетание
1990

Жена: Шидловская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Шидловская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1994

Сын: Шидловский Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
1998

Дочь: Шидловская Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Шидловская Екатерина Алексеевна

г. Нью-Йорк, США