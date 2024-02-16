Шишкова (Хомотьяно) Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти17.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Йордан Мария Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович
Рождение ребёнка
18.06.1924
Дочь: Зезюлина Анна Александровна
Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович
Рождение ребёнка
02.03.1927
Сын: Шишков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
17.06.1988