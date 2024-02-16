Шишкова (Хомотьяно) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкова (Хомотьяно) Екатерина Гавриловна

Шишкова (Хомотьяно) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Йордан Мария Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович

Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1924

Дочь: Зезюлина Анна Александровна

Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович

Рождение ребёнка
02.03.1927

Сын: Шишков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шишков Александр Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Александр Тихонович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
17.06.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close