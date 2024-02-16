Шишков Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения27.05.1899
Дата смерти25.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Йордан Мария Александровна
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна
Рождение
27.05.1899
Рождение ребёнка
18.06.1924
Дочь: Зезюлина Анна Александровна
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
02.03.1927
Сын: Шишков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1983
город Нью-Йорк, США