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Шишков Александр Тихонович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

27.05.1899

Дата смерти

25.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Йордан Мария Александровна

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна

Рождение
27.05.1899

Отец: Шишков Тихон Андреевич

Мать: Шишкова Елена Александровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1924

Дочь: Зезюлина Анна Александровна

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
02.03.1927

Сын: Шишков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шишкова Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Екатерина Гавриловна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.09.1983
город Нью-Йорк, США
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