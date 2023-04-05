Федосеев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Бракосочетание
01.10.1067
Жена: Федосеева Мария Ивановна
Рождение
25.01.1942
Отец: Федосеев Павел Васильевич
Мать: Федосеева Валентина
Рождение ребёнка
23.09.1969
Дочь: Лисицына Евгения Александровна
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1972
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ведущий инженер-разработчик, НПП "Прима"