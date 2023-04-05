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Федосеев Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1067

Жена: Федосеева Мария Ивановна

Рождение
25.01.1942

Отец: Федосеев Павел Васильевич

Мать: Федосеева Валентина

Рождение ребёнка
23.09.1969

Дочь: Лисицына Евгения Александровна

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1972

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ведущий инженер-разработчик, НПП "Прима"