Федосеева (Ракова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Ракова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Раков Александр Степанович

Мать: Ракова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Федосеев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
25.01.1942

Сын: Федосеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Павловна

Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Игорь Павлович

Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич

Смерть
1996
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