Федосеева (Ракова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федосеев Евгений Павлович
Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
25.01.1942
Сын: Федосеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федосеев Павел Васильевич
Смерть
1996