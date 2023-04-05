Федосеева (Евплова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1067
Рождение
21.07.1946
Рождение ребёнка
23.09.1969
Дочь: Лисицына Евгения Александровна
Отец ребёнка: Федосеев Александр Павлович
Рождение ребёнка
08.09.1972
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Федосеев Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Ведущий инженер-разработчик, МП "Прима"
Место жительства
Неизвестно