Федосеева (Евплова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Евплова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1067

Муж: Федосеев Александр Павлович

Рождение
21.07.1946

Отец: Евплов Иван Лаврентьевич

Мать: Евплова Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.09.1969

Дочь: Лисицына Евгения Александровна

Отец ребёнка: Федосеев Александр Павлович

Рождение ребёнка
08.09.1972

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Федосеев Александр Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ведущий инженер-разработчик, МП "Прима"
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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