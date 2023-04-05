Евплова (Мордовчонкова) Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евплова (Мордовчонкова) Ефимия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордовчонков Григорий Андрианович

Мать: Мордовчонкова Фекла Федотьевна

Рождение ребёнка
21.07.1946

Дочь: Федосеева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Евплов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Дербасова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Захарова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич

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