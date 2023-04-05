Евплова (Мордовчонкова) Ефимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1946
Дочь: Федосеева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1957
Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Дербасова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Захарова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван Лаврентьевич