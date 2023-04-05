Мордовчонкова (Машурина) Фекла Федотьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордовчонкова (Машурина) Фекла Федотьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машурин Федот Кондратьевич

Мать: Варвара Никитьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Мордовчонков Григорий Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евплова Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Мордовчонков Григорий Андрианович

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