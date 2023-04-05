Мордовчонкова (Машурина) Фекла Федотьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машурин Федот Кондратьевич
Мать: Варвара Никитьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Мордовчонков Григорий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евплова Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Мордовчонков Григорий Андрианович