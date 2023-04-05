Макарова (Мордовчонкова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Мордовчонкова) Прасковья Григорьевна

Макарова (Мордовчонкова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордовчонков Григорий Андрианович

Мать: Мордовчонкова Фекла Федотьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close