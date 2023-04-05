Лисицына (Федосеева) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969
Бракосочетание
29.12.1994
Рождение ребёнка
06.09.1995
Сын: Лисицын Никита Владимирович
Отец ребёнка: Лисицын Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
01.11.1996
Сын: Лисицын Данила Владимирович
Отец ребёнка: Лисицын Владимир Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Дизайнер, верстальщик, препресс инженер