Лисицына (Федосеева) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына (Федосеева) Евгения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969

Отец: Федосеев Александр Павлович

Мать: Федосеева Мария Ивановна

Бракосочетание
29.12.1994

Муж: Лисицын Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
06.09.1995

Сын: Лисицын Никита Владимирович

Отец ребёнка: Лисицын Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
01.11.1996

Сын: Лисицын Данила Владимирович

Отец ребёнка: Лисицын Владимир Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Дизайнер, верстальщик, препресс инженер
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