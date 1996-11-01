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Лисицын Данила Владимирович
Лисицын Данила Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1996
Пол
Мужской
Отец
Лисицын Владимир Владимирович
Мать
Лисицына (Федосеева) Евгения Александровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1996
Отец:
Лисицын Владимир Владимирович
Мать:
Лисицына Евгения Александровна
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