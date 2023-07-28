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(Федосеева) Татьяна Александровна
(Федосеева) Татьяна Александровна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
08.09.1972
Пол
Женский
Отец
Федосеев Александр Павлович
1942 г.р.
Мать
Федосеева (Евплова) Мария Ивановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1972
Отец:
Федосеев Александр Павлович
Мать:
Федосеева Мария Ивановна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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