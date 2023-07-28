(Федосеева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Федосеева) Татьяна Александровна

(Федосеева) Татьяна Александровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

08.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1972

Отец: Федосеев Александр Павлович

Мать: Федосеева Мария Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область