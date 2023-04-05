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Федосеев Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федосеев Василий Васильевич

Мать: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Федосеев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Федосеева Валентина

Рождение ребёнка
25.01.1942

Сын: Федосеев Александр Павлович

Мать ребёнка: Федосеева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Павловна

Мать ребёнка: Федосеева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Игорь Павлович

Мать ребёнка: Федосеева Валентина

Смерть
1942
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