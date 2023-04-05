Федосеев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Федосеев Василий Васильевич
Мать: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федосеев Евгений Павлович
Мать ребёнка: Федосеева Валентина
Рождение ребёнка
25.01.1942
Сын: Федосеев Александр Павлович
Мать ребёнка: Федосеева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Павловна
Мать ребёнка: Федосеева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Валентина
Смерть
1942