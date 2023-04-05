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Федосеев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Федосеев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Федосеев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Федосеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Федосеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Федосеев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
1948
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