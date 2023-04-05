Федосеев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Федосеев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федосеев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Федосеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федосеев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
1948