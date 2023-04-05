(Федосеева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Федосеев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Федосеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Федосеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Федосеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Федосеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич

Смерть
1937
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