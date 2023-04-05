(Федосеева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Федосеев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федосеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Федосеев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федосеев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Федосеев Василий Васильевич
Смерть
1937