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Прийменко Косьма Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Прийменко ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1868

Сын: Прийменко Аксентий Косьмин

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: Нионила Косьмина

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-161,зап-51
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Семенова Акилина Косьмина

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1874

Сын: Прийменко Ананий Косьмин

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-115,зап.-33
Рождение ребёнка
02.05.1885

Дочь: Евфросиния Косьмина

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Прийменко Илья Косьмин

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-78,зап-41
Рождение ребёнка
17.04.1888

Дочь: Мелания Косьмина

Мать ребёнка: Прийменко Феврония Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Феврония Алексеевна

Смерть
Неизвестно