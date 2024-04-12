Прийменко Илья Косьмин
Место рождения
Дата рождения10.07.1885
Дата смерти18.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-78,зап-41
Крещение
10.07.1885
Godparents:Криволукские крестьяне : Георгий Иванович Иващенко и Якова Ивановича Яновского жена-Соломония Петрова
Смерть
18.05.1886
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-172,зап-20