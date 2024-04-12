Прийменко Феврония Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прийменко Аксентий Косьмин
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: Нионила Косьмина
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-161,зап-51
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Семенова Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1874
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-115,зап.-33
Рождение ребёнка
02.05.1885
Дочь: Евфросиния Косьмина
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
Рождение ребёнка
10.07.1885
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-78,зап-41
Рождение ребёнка
17.04.1888
Дочь: Мелания Косьмина
Отец ребёнка: Прийменко Косьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно